Reggio Calabria, vergognosi atti vandalici nel parcheggio dei Riuniti: furti all’interno delle auto in sosta [FOTO]

22 Marzo 2021 15:23

La segnalazione di un cittadino che, dopo aver sostenuto alcuni esami agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, ha ritrovato la sua auto con un vetro rotto e senza stereo

Si registra un aumento di furti all’interno del parcheggio degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. Una situazione vergognosa a cui si dovrà trovare rimedio in tempi rapidi, perché chi si reca in ospedale per motivi urgenti e gravi non deve rischiare di trovarsi il vetro rotto o lo stereo dell’auto rubato. E’ quanto capitato ad un lettore di StrettoWeb che ha inviato alla nostra redazione delle foto (gallery scorrevole in alto) che testimoniano le condizioni della sua vettura al ritorno dopo aver sostenuto dei controlli presso la struttura in Via Cardinale Portanova. Si tratta di episodi divenuti ormai reiterati e frequenti, che mettono in pericolo i cittadini. Sembra che i vandali abbiano preso piede e, praticamente indisturbati, continuino giornalmente con questi atti ingiustificabili. In un momento difficile come quello in cui viviamo, con una pandemia in corso, è inaccettabile che avvenga tutto ciò e il problema non sia ancora stato risolto. La speranza è che gli enti competenti cerchino di trovare i responsabili, magari aumentando i controlli, e tutelino tutti coloro che si recano in ospedale.