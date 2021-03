Reggio Calabria: Atam chiude provvisoriamente il servizio di Front Office

29 Marzo 2021 12:50

Reggio Calabria: ATAM, in seguito alla dichiarazione di “Zona Rossa”, comunica la chiusura provvisoria del servizio di Front Office, dell’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) allo scopo di prevenire e contrastare la diffusione del Coronavirus Covid-19

ATAM, in seguito alla dichiarazione di “Zona Rossa” per la Calabria, comunica la chiusura provvisoria del servizio di Front Office, dell’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) allo scopo di prevenire e contrastare la diffusione del Coronavirus Covid-19. A partire, quindi, da Martedì 30 Marzo 2021 e fino a nuove disposizioni, gli uffici rimarranno chiusi al pubblico. Si tratta, naturalmente, di una misura provvisoria che implica il monitoraggio costante della situazione, senza escludere l’adozione di provvedimenti volti al ripristino della normalità. Le suddette funzioni, ove possibile, potranno essere svolte in remoto anche tramite i social. Tutte le informazioni necessarie ai nostri utenti saranno, comunicate in tempo reale:

-sul sito www.atam.rc.it ,

-sulla nostra App: Atam – Trasporto pubblico e Sosta

-Telefono 0965 620121 e Numero verde: 800282600 attivi dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30 ed il martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 17:00

-sui canali social aziendali di infomobilità:

FACEBOOK: https://www.facebook.com/ataminforma/

TWITTER: https://twitter.com/AtamRc

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/atamrc/

LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/37408198

TELEGRAM: https://t.me/atamrc

WHATSAPP: +39 334 63 02 337

-su display e tramite annunci audio.

Per quanto riguarda l’acquisto di biglietti, abbonamenti, sia sosta che Trasporto pubblico locale, potrete utilizzare la nostra app: Atam Trasporti e Sosta scaricabile da qui App Store o Play Store .



Troviamo doveroso specificare che ogni spostamento deve essere effettuato solo per i motivi previsti dalla legge.