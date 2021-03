Reggio Calabria, Angela Marcianò presenta “Impegno e Identità”: il nuovo movimento politico per dare continuità al successo delle elezioni comunali [FOTO]

20 Marzo 2021 12:45

Reggio Calabria, le dichiarazioni di Angela Marcianò durante la presentazione di questa mattina

“Con oggi prosegue un cammino che parte da lontano e che ci porterà ulteriori soddisfazioni. “IMPEGNO E IDENTITÀ” è una Associazione politica volontaristica senza fini di lucro, costituita da 18 soci fondatori, che riconoscendosi nei principi e nei valori della Costituzione della Repubblica italiana, si propone di elaborare ed attuare progetti politici per il governo della Città e dell’area metropolitana di Reggio Calabria e della Regione Calabria. L’Associazione si riconosce intorno alla necessità di individuare nuove forme di partecipazione politica attiva con l’ “IMPEGNO” delle cittadine e dei cittadini che vogliono sostenere e realizzare la crescita sociale e favorire lo sviluppo economico valorizzando l’ “IDENTITÀ” culturale e territoriale della Nostra Comunità”. Lo afferma in una nota Angela Marcianò durante la conferenza di presentazione del movimento politico.

“L’involuzione del sistema politico-amministrativo della Città e dell’area metropolitana ha causato e causa profonde alterazioni del processo decisionale, che hanno prodotto scelte pubbliche contrarie al perseguimento del bene collettivo. Vogliamo, pertanto, promuovere e sostenere azioni e buone prassi che restituiscano potere decisionale ai cittadini e alle loro forme associative che si riconoscono in una concezione della Politica come strumento di auto-educazione e come luogo di elaborazione di una proposta programmatica di governo che nasce dall’ascolto, dal confronto, dalla condivisione e dalla gestione partecipata. Opereremo per affermare il primato della politica e la centralità e dignità delle Istituzioni che rappresentano il fondamento della Democrazia, secondo i principi costituzionali di uguaglianza tra i cittadini, di collaborazione, di libertà religiosa, di laicità, di democrazia, di giustizia sociale, di libertà economica e imprenditoriale, di lavoro diffuso quale mezzo di riscatto sociale e umano. L’Associazione si propone di essere punto di riferimento sul territorio, aggregando liberamente diverse esperienze e competenze umane e professionali, siano esse individuali o associative o di gruppi sociali ed economici, per promuovere lo sviluppo di una cultura pubblica orientata ai criteri di efficienza, efficacia ed equità sociale”.

“Sul piano delle azioni ci adopereremo per organizzare :

– iniziative finalizzate a contrastare la criminalità organizzata, la discriminazione, la marginalità sociale e qualsiasi forma di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia;

– iniziative culturali, ricreative e sociali per il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica, culturale, sociale e amministrativa;

– manifestazioni tese a sensibilizzare le comunità sulle tematiche ambientali, la conoscenza del nostro patrimonio e tradizioni storiche, per favorire modelli ed etiche di comportamento virtuosi;

– garantiremo una comunicazione interattiva finalizzata a favorire la circolazione dell’informazione relativa a tutte le attività dell’Associazione.

Da oggi, insieme con i soci fondatori, siamo dunque pronti a dare il benvenuto a nuovi soci che siamo certi in tantissimi si tessereranno ad IMPEGNO e IDENTITÀ per seminare utopie e raccogliere azioni.

“Abbiamo dalla nostra il potere della Libertà e l’audacia dell’Indipendenza”. “