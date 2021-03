Reggio Calabria: all’Accademia di Belle Arti il seminario formativo dal titolo “Find your job – Diffusione della Cultura Economica e di Impresa e Orientamento alle Professioni”

16 Marzo 2021 16:29

Nella giornata di ieri, lunedì 15 marzo 2021 ha avuto luogo, all’interno della Settimana della Cultura e delle attività del Laboratorio dello Stretto dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, il seminario formativo dal titolo “Find your job – Diffusione della Cultura Economica e di Impresa e Orientamento alle Professioni”, a cura di Tiziana Nicolò, con Domenica Viterisi e Marika Gangemi. Dato che la diffusione di corrette informazioni sui percorsi professionali, sulle caratteristiche del mercato del lavoro e sulle figure professionali è una attività essenziale in una situazione generale in forte mutamento, sono state approfondite le seguenti tematiche:

Informazioni sui Servizi per l’Impiego pubblici e privati

Informazioni su EURES – Rete Public Employment Services

Informazioni sulle modalità di accesso alla rete territoriale del lavoro

Identificazione degli Stakeholders

I programmi di sostegno alla creazione di impresa

Le Politiche Attive del Lavoro

Riflessioni su un’esperienza personale di un viaggio: “La Polynesia Francese; vedere, toccare, assaporare e godere dei profumi del Paradiso di Paul Gaugin”

A seguire la biografia dei relatori

Nicolò Tiziana – Esperta nei processi formativi, si occupa di istruzione, formazione, orientamento al lavoro e gestione delle risorse umane. Collabora con enti di formazione, accademie università e imprese come docente di Comunicazione e relazioni interpersonali, Dinamiche di gruppo, Public Speaking, Time management, Orientamento, Autoimprenditorialità, Psicologia, Sociologia, Etica, Pari opportunità e altre discipline umanistiche. Ha collaborato con vari enti pubblici e privati come responsabile del coordinamento e la gestione di progetti di sviluppo locale, nazionale ed europeo.

Domenica Viterisi – Esperta delle Politiche Attive del Lavoro – lavora come collaboratore per Anpal servizi SpA, opera nell’ambito delle Politiche attive del lavoro, Orientamento al lavoro e alle professioni , Mercato del Lavoro e Centri per l’Impiego

Marika Gangemi – Artistic Director & Teacher, Lavora presso Komische Oper Berlin dal 2016, ha studiato Contemporary dancer presso MAS Music, Arts & Show, Vive a Berlino

L’ evento, gratuito e aperto a tutti, della durata complessiva di sei ore, seguito sui canali dell’Accademia (FB, Instagram, Youtube) e diffuso sulle pagine dedicate all’evento, proseguirà sabato 20 marzo dalle 16:00 alle 18.00.