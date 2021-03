17 Marzo 2021 18:01

Reggio Calabria: al via il Progetto finanziato dal MIUR “Buon viaggio nella Calabria greca”. Nel Piano di interventi e finanziamenti per la realizzazione dei progetti nel campo delle lingue di minoranza ex Legge 482/99

La Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale d’Istruzione del Ministero dell’Istruzione ha approvato anche per il biennio 2019-21 un piano di interventi e di finanziamenti per la realizzazione di progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali appartenenti alle minoranze linguistiche storiche, ai sensi della Legge 15 dicembre 1999, n. 482. I progetti presentati sono stati esaminati e valutati dal Gruppo di lavoro sulle minoranze linguistiche istituito con decreto direttoriale n. 1364 del 5 ottobre 2018, in linea con i criteri e le priorità esplicitati nel bando. AI termine della fase istruttoria sono stati finanziati 15 progetti distribuiti in 10 regioni e rivolti a 9 lingue di minoranza, per un totale di € 174.457,00.

Ed ecco i progetti finanziati in Calabria presentati dagli Istituti Capofila:

I.C. “Cassiodoro – Don Bosco” Pellaro (Reggio Calabria)

– Progetto dal titolo: “Periégesis/Calo Taxìdi!/Buon viaggio nella Calabria greca” – Finanziamento di € 9.232

Istituto Statale “Polo Arbëreshe” di Lungro/Frascineto (Cosenza)

– Progetto dal titolo: “Il teatro per conoscere ed imparare la lingua e la cultura arbëreshe (italo-albanese) – Finanziamento di € 10.255

Per quanto concerne il progetto dal Titolo “Periégesis/Calo Taxìdi!/Buon viaggio nella Calabria greca”, la Preside dell’I.C. “Cassiodoro – Don Bosco” , Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’, ha definito il prodotto di Lingua Greca di Calabria (Grecànico) Periégesis/Calo Taxìdi!: Viaggio nella storia, nella cultura, nelle tradizioni e nella natura dell’Area Grecanica ricadente all’interno dell’odierna Città Metropolitana (ex Provincia) di Reggio Calabria, individuando al contempo i sottoelencati risultati attesi al termine del corso in modalità telematica previsto in progetto: