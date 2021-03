Reggio Calabria: al Cineteatro Metropolitano conferenza degli avvocati della società vincitrice del bando per l’affidamento del Miramare: “la burocrazia ci ha frenato” [FOTO e INTERVISTA]

Presso il Cineteatro Metropolitano di Reggio Calabria è stata convocata dalla società S.G.S., vincitrice del bando per l’affidamento del Grande Albergo Miramare, una conferenza stampa per spiegare i motivi del “rallentamento” dell’iter per l’assegnazione. “Dopo mesi di inutili attese, la stessa S.G.S. –afferma uno degli avvocati della società, Alessandro Andriani– abbiamo deciso di spiegare, attraverso gli organi di informazione, quali problemi stanno causando il ritardo nell’affidamento del Miramare. Purtroppo la burocrazia degli uffici comunali e quindi dei dirigenti hanno procurato un ritardo assurdo. La cosa che mi preme sottolineare è che la politica si è impegnata nella problematica grazie all’assessore Calabrò. Proprio questa mattina abbiamo ricevuto la pec di convocazione per il 1° Aprile per la firma del contratto. Speriamo sia la volta buona”. All’incontro ha partecipetato anche l’altro avvocato della società, Fabio Furci. Il Miramare è stato affidato a 301 mila euro all’anno per 15 anni, salvo i primi mesi in quanto la società vincitrice del bando effettuerà dei lavori. In basso l’INTERVISTA integrale, in alto la FOTGALLERY.