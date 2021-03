Reggio Calabria: a Palazzo Alvaro la conclusione del ciclo di incontri territoriali del Comitato dei Sindaci dell’Asp

17 Marzo 2021 13:14

Reggio Calabria: si conclude oggi il ciclo di incontri territoriali del Comitato dei Sindaci dell’Asp

Oggi pomeriggio a Palazzo Alvaro l’ultimo degli incontri programmati dal Comitato di rappresentanza della Conferenza dei Sindaci dell’Asp di Reggio Calabria. I rappresentanti del Comitato, presieduto dal Sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà, prenderanno in esame le diverse istanze illustrate dagli amministratori di tutto il territorio metropolitano durante gli incontri di area svoltisi nelle scorse settimane. Le valutazioni unitariamente espresse dai Sindaci saranno sintetizzate in un documento che sarà trasmesso al Commissario regionale alla Sanità Guido Longo, al quale i sindaci hanno chiesto un incontro ufficiale. Al termine dell’odierna riunione, alle 18.30, i sindaci componenti del Comitato di rappresentanza incontreranno la stampa presso la Sala “F. Perri” di Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana, per illustrare le proposte individuate inerenti lo sviluppo del comparto sanitario sul territorio reggino.