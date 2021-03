Reggio Calabria, la segnalazione di un lettore indignato: 3 voragini pericolose in via Villini Svizzeri [GALLERY]

1 Marzo 2021 13:15

Tre voragini pericolose minacciano la sicurezza di veicoli e persone in via Villini Svizzeri a Reggio Calabria: la segnalazione di un lettore indignato

In tempi recenti la spazzatura è diventato il problema principale della città di Reggio Calabria: discariche a cielo aperto, sporcizia e cattivo odore imbruttiscono diverse zone del territorio cittadino ormai da diverso tempo. Degrado sotto gli occhi di tutti, ma che sembra non avere soluzione.

I più ‘nostalgici’ ricorderanno quando il massimo ogetto delle lamentele dei reggini erano invece le buche presenti un po’ ovunque nei principali percorsi della viabilità cittadina. Buche che sono tornate di moda in via Villini Svizzeri, come segnala un nostro lettore indignato. Nella nostra gallery si possono vedere 3 voragini di grandi dimensioni che rischiano di mettere in pericolo l’incolumità di veicoli e persone. “Le segnalazioni telefoniche (a chi di competenza) non sortono alcun risultato“, l’amara constatazione a margine della segnalazione.