Reggio Calabria, 160 anni dall’Unità d’Italia. Fratelli d’Italia si riunisce a Piazza Italia per onorare il Tricolore

17 Marzo 2021 15:50

Reggio Calabria, nei 160 anni dell’Unità d’Italia e quasi a 100 anni dall’istituzione di tali luoghi FDI ha deciso di “mobilitare iscritti e militanti per conferire nuovo lustro e onore a posti-simbolo della nostra identità”

Quest’oggi, il coordinamento metropolitano e provinciale di Reggio Calabria di Fratelli d’Italia, insieme ai ragazzi di Gioventù Nazionale, nell’ambito dell’iniziativa “Le radici della memoria”, promossa dal partito nazionale, hanno “esposto i propri striscioni e le proprie bandiere a Piazza Italia, per onorare l’Unità d’Italia e i suoi 160 anni di nascita. Nei 160 anni dell’Unità d’Italia e quasi a 100 anni dall’istituzione di tali luoghi FDI ha deciso di mobilitare iscritti e militanti per conferire nuovo lustro e onore a posti-simbolo della nostra identità e dei valori patriottici, dimostrando, qualora ce ne fosse bisogno, il proprio amore per l’Italia”.