Reggina, l’emozionante VIDEO per la Festa del Papà: i calciatori giocano coi propri figli, allena mister Baroni

19 Marzo 2021 13:07

La Reggina festeggia a modo suo la Festa del Papà: nel VIDEO del club i calciatori amaranto in campo coi propri figli, allena mister Baroni

Un video emozionante, un’idea geniale e fantasiosa per la Festa del Papà. E’ quella messa in campo dalla Reggina per la giornata di oggi. Attraverso una breve clip sui propri canali ufficiali, infatti, il club dello Stretto ha deciso a modo suo di celebrare anche i tanti Papà presenti nell’organico amaranto: c’è mister Baroni a dare indicazioni tattiche a Menez, Situm, Denis, Faty… junior. Sono infatti i figli i protagonisti della clip, pronti a sfidare in campo i propri supereroi al Granillo. Al termine del match, vinto dai più piccoli, tutti ad abbracciarsi, consolidando un bellissimo legame. Di seguito il VIDEO.