Reggina, l’Under 17 torna in campo dopo il lungo stop: il nuovo calendario fino a fine stagione

24 Marzo 2021 15:50

Reggina, dopo la lunga pausa per Covid torna in campo l’Under 17: il calendario delle 10 partite fino a fine stagione

Novità per quanto riguarda il settore giovanile della Reggina. Il sito ufficiale informa infatti che il recupero della gara tra gli amaranto il e Napoli, valida per il terzo turno del campionato di Primavera 2, è stato pianificato per mercoledì 31 marzo alle ore 15 presso il campo numero 3 del centro sportivo Sant’Agata. Sul fronte Under 17, invece, si ritorna in campo dopo il lunghissimo stop causa Covid. Fino a fine stagione, mini torneo di 10 partite con calendario rivisto e modificato. Questo il programma che attende i ragazzi di mister Ferraro fino a metà giugno. Reggina inserita nel girone 8 Cosenza, Crotone, Lecce e Salernitana.

1ª giornata: Reggina-Crotone, domenica 11 aprile 2021.

2ª giornata: riposo.

3ª giornata: Cosenza-Reggina, domenica 25 aprile 2021.

4ª giornata: Reggina-Salernitana, domenica 2 maggio 2021.

5ª giornata: Lecce-Reggina, domenica 9 maggio 2021.

6ª giornata: Crotone-Reggina, domenica 16 maggio 2021

7ª giornata: riposo.

8ª giornata: Reggina-Cosenza, domenica 30 maggio 2021

9ª giornata: Salernitana-Reggina, domenica 6 giugno 2021

10ª giornata: Reggina-Lecce, domenica 13 giugno 2021