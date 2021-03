Reggina, U15 e U16 di nuovo in campo: test match positivi contro il Crotone

29 Marzo 2021 11:03

Ritorno in campo per la Reggina Under 15 e Under 16: i tabellini delle sfide giocate contro il Crotone

Under 15 e Under 16 della Reggina di nuovo in campo dopo un lungo stop. La selezione guidata da mister Carella ha battuto in rimonta i pari età del Crotone. I gol sono stati messi a segno da Morra e Antoci. Pari a reti bianche, invece, nella sfida Under 16. Di seguito i tabellini dei due incontri direttamente dal sito ufficiale amaranto.

TEST MATCH UNDER 16 SERIE A E B

REGGINA-CROTONE 0-0

REGGINA: Sciammarella, Maietta (82′ Vilasi), Saba (82′ Russo), Maressa (46′ Paura), Romeo (82′ Di Cristina), Serra, Palumbo (82′ Camiolo), Perrotta (66′ Lofaro), Mautone (57′ Cecere), Perri, Malara (46′ Kubi). A disposizione: Mileto. Allenatore: Zito.

CROTONE: Poerio (60′ Gattuso), Bianchi, Ferrante (46′ Russo), Polimeni (77′ Luise), Sibilla (85′ De Vuono), Pugliese, Scandale (60′ Gozzo), Carbone (77′ Spadaro), Urso (46′ Valente), Aprile (77′ Procopio), Elia (60′ Scarcelli). Allenatore: Corrado.

Arbitro: Violi di Taurianova (Varamo di Taurianova e Mangone di Vibo Valentia).

Note – Ammoniti: Romeo (R), Luise (C). Calci d’angolo: 8-2. Recupero: 4’st.

TEST MATCH UNDER 15 SERIE A E B

REGGINA-CROTONE 2-1

Marcatori: 4′ Ambrogio (C), 66′ Morra (R), 75′ Antoci (R).

REGGINA: De Gaetano (69′ Ferraiolo), Curulla (36′ Girasole), Marte (47′ Stillitano), Giampaolo (54′ Basile), Morra, Perrotta (54′ Costa), Marcianò (54′ Mazzaferro), Simonetta (47′ Villari), Antoci, Farcomeni, Bisogno (36′ Pumo). Allenatore: Carella.

CROTONE: Gentile (55′ Martino), Le Pera, Geremicca, De Gennaro (55′ Calisto), Demarco, Galardo, Marrone, Tosto, Ambrogio, Greco, Tropea (60′ Lorenzano). A disposizione: Candigliota, Elia, Cacia, Verardi, Devona. Allenatore: Laratta.

Arbitro: Giovanni Idone di Reggio Calabria (Angelo Celestino di Reggio Calabria e Paolo Romeo di Reggio Calabria).

Note – Calci d’angolo: 5-2. Recupero: 5’st.