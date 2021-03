Reggina, si torna in campo: le ultime dall’infermeria su Folorunsho, Kingsley e Petrelli

24 Marzo 2021 20:53

La Reggina torna in campo dopo i due giorni di riposo: le ultime dall’infermeria su Folorunsho, Kingsley e Petrelli

Reggina di nuovo in campo dopo i due giorni di riposo susseguenti al pari interno contro il Chievo, per ricaricare le pile e sfruttare la sosta delle Nazionali. Oggi il gruppo si è ritrovato al Sant’Agata. Di seguito la nota ufficiale della società, con le ultime su Folorunsho, Kingsley e Petrelli.

“Dopo i due giorni di riposo concessi dal club, il gruppo si è ritrovato questo pomeriggio sul campo numero 2 del centro sportivo Sant’Agata. Dopo la fase di riscaldamento, il tecnico, di concerto con il suo staff, ha predisposto delle partitelle a tema sui 60 metri. Non ha preso parte alla seduta Michael Folorunsho, che ha proseguito il programma personalizzato di recupero in palestra. Lavoro differenziato anche per Kingsley Michael ed Elia Petrelli. La seduta si è conclusa con una partita a tutto campo. Per domani è prevista una doppia sessione di allenamento”.