Reggina, buone notizie dall’infermeria: Denis e Montalto di nuovo in gruppo

11 Marzo 2021 13:29

Buone notizie dall’infermeria in casa Reggina: German Denis e Adriano Montalto hanno preso parte all’intera seduta dopo gli acciacchi degli ultimi giorni

Denis e Montalto di nuovo in gruppo. Questa la buona notizia in casa Reggina nel corso della seduta mattutina al Sant’Agata. Trovano dunque riscontro le previsioni ottimistiche di ieri di mister Baroni, che dopo aver annunciato i loro acciacchi sperava di poterli recuperare per la giornata di oggi: “Nella mattinata di oggi – si legge sul sito ufficiale amaranto – la squadra ha sostenuto una seduta prettamente tattica, a seguito della consueta fase di riscaldamento. Mister Baroni e il suo staff hanno predisposto degli esercizi situazionali in fase di possesso, prima di far eseguire una serie di partitelle a tema a campo ridotto. Gli attaccanti German Denis e Adriano Montalto hanno preso parte all’intera seduta di allenamento. Per la giornata di domani è prevista la rifinitura, al termine della quale il tecnico diramerà la lista dei convocati per la gara interna con il Monza”.