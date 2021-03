Reggina, salta il match della Primavera: rinviata la gara contro il Frosinone

25 Marzo 2021 15:42

Reggina, oltre alla prima squadra in questo weekend riposerà anche la Primavera: rinviato il match contro il Frosinone, il motivo

Weekend di riposo anche per la Reggina Primavera, oltre alla prima squadra che sfrutterà la sosta delle nazionali. Per i ragazzi di Falsini, però, lo stop è forzato. E’ infatti arrivata l’ufficialità del rinvio della sfida del Sant’Agata contro il Frosinone inizialmente prevista per sabato 27 alle ore 10.30. A comunicarlo è la Lega B. Il motivo del posticipo è legato a un sospetto caso Covid tra i ciociari, ragion per cui si è preferito prevenire spostando il match ad altra data, ancora da definire.