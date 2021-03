Reggina, l’ex Rolando: “A gennaio è stato difficile lasciare, sono andato via da una società importante”

9 Marzo 2021 16:52

Le parole dell’ex calciatore della Reggina Gabriele Rolando: l’esterno, ora in forza al Bari, ha parlato anche della scelta fatta a gennaio

Gabriele Rolando è stato tra i grandi protagonisti della scorsa stagione alla Reggina. Un gol, diversi assist e tanta spinta su entrambe le fasce. Dopo una prima parte dell’annata attuale, però, l’esterno è andato via dalla Calabria, con destinazione Bari, dove ha trovato numerose difficoltà di squadra con il cambio di allenatore e risultati altalenanti. Nella conferenza stampa odierna, il calciatore ha parlato anche della sua esperienza passata: “A gennaio è stato difficile lasciare – dice – perché sono andato via da una società importante e ho lasciato i compagni. Dall’altro lato, però, sono arrivato in una piazza indiscutibile, ho tanto entusiasmo e voglia di dimostrare il mio valore. Voglio far bene io insieme alla squadra e se ci sono i presupposti potrò continuare a star qui anche i prossimi anni. Differenza tra quest’anno e l’anno scorso? Con la Reggina abbiamo vinto il campionato, stare davanti è molto più facile anche a livello mentale, si gioca sulle ali dell’entusiasmo”.