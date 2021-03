31 Marzo 2021 10:41

Sconfitta all’ultimo atto del preolimpico per l’Honduras U23 in cui milita l’attaccante della Reggina Rigoberto Rivas

Con il passaggio in finale di qualche giorno fa, l’Honduras U23 in cui milita l’attaccante della Reggina Rigoberto Rivas si è guadagnato l’accesso alle Olimpiadi di Tokyo previste tra qualche mese. Nella notte, però, la selezione centro-americana ha perso l’ultimo atto del preolimpico contro il Messico. Partita equilibrata e decisa solo ai rigori. Il giocatore amaranto, entrato intorno all’ora di gioco, ha realizzato il suo penalty alla lotteria post supplementari, ma non è bastato.