29 Marzo 2021 10:45

Rigoberto Rivas può esultare: l’attaccante della Reggina ha staccato il pass per le Olimpiadi di Tokyo con l’Honduras Under 23

Missione compiuta per Rigoberto Rivas. L’attaccante della Reggina, che si trova da giorni in patria per il torneo preolimpico con l’Honduras Under 23, ha staccato il pass per Tokyo. Dopo aver pareggiato qualche giorno fa, conquistando il primo posto nel girone, nella notte la sua selezione ha battuto di misura gli Usa per 2-1 nelle semifinali, staccando il pass per la finale e qualificandosi alle Olimpiadi che si svolgeranno questa estate in Giappone. Rivas è sceso in campo per 71 minuti.