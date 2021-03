26 Marzo 2021 11:20

Rivas in campo nella notte. L’attaccante della Reggina, impegnato con l’Honduras Under 23 nel preolimpico che qualifica a Tokyo, è sceso in campo per 73 minuti nella sfida interna contro il Canada. L’1-1 finale (fischio d’inizio ore 3) è valso il primo posto del girone e la qualificazione alle semifinali, in cui la sua squadra se la vedrà contro i pari età degli B tra due giorni, domenica 28.