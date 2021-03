31 Marzo 2021 18:06

Reggina Primavera beffata al Sant’Agata: passa il Napoli di misura dopo un finale ricco di gol e colpi di scena

Sconfitta beffa per la Reggina Primavera, che questo pomeriggio ha ospitato il Napoli al Sant’Agata per il recupero del campionato di Primavera 2. Gli azzurri passano per 1-2, ma le reti sono tutte nel finale: al vantaggio ospite con Ambrosino segue il pari di Bezzon all’80’ con una fantastica punizione. Doccia fredda al 90′ con il nuovo vantaggio partenopeo firmato Cioffi.