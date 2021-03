Reggina Primavera, batosta nel derby a Crotone: gli amaranto di Falsini sconfitti per 4-1

6 Marzo 2021 16:44

La Reggina Primavera perde male a Crotone nel derby calabrese: sconfitta per 4-1 per i ragazzi di Falsini

Brutto stop per la Reggina Primavera nella gara della 12ª giornata del campionato di Primavera 2: gli amaranto di Falsini perdono a Crotone nel derby dopo aver tenuto sul pari nel primo tempo col botta e risposta Maesano-Russo. Ad inizio ripresa, però, le tre reti in 20 minuti che chiudono il match. Di seguito il tabellino del match direttamente dal sito ufficiale.

PRIMAVERA 2, 12ª GIORNATA

CROTONE-REGGINA 4-1

Marcatori: 23′, 65′ Maesano (C), 38′ Russo (R), 50′ Trotta (C), 54′ Tommoneri (C).

Crotone: D’Alterio, Nicotera, Periti (82′ Brescia), A. Palermo (50′ Simone), Amerise, Esposito, Frustaglia (75′ Torromino), Tommoneri, Maesano (75′ Mohand), Ranieri (82′ Cantisani), Trotta. A disposizione: Pasqua, Fragale, Alessio, Spezzano, F. Palermo, Ferrucci, Ferrante. Allenatore: Galluzzo.

Reggina: Lofaro, Scolaro, Spaticchia, Traore (34′ Vigliani), Bongani, Rechichi, Carlucci (75′ Pannuti), Rao (75′ Foti), Zinno (56′ Domanico), Bezzon. Russo (56′ Provazza). A disposizione: Tortorella, Clemente, Pellicanò, Aliquò, Pastorella, Tersinio, Costantino. Allenatore: Falsini.

Arbitro: Gianluca Grasso di Ariano Irpino (Federico Votta di Moliterno e Giovanni Dell’Orco di Policoro).

Note – Ammoniti: Bongani (R), Scolaro (R), A. Palermo (C). Calci d’angolo: 5-4. Recupero: 1’pt.