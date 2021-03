Reggina, la Panchina d’Oro non va a Toscano e Taibi lo evidenzia sui social

31 Marzo 2021 10:54

Il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi evidenzia sui social il mancato premio della Panchina d’Oro all’ex tecnico amaranto Mimmo Toscan

La Panchina d’Oro di Serie C 2019-2020 non è andata all’ex allenatore della Reggina Mimmo Toscano. Le votazioni hanno portato alla vittoria di Massimiliano Alvini della Reggiana, capace comunque di compiere una grande impresa culminata con la vittoria in finale playoff contro il Bari. Ma sui social i tifosi amaranto non ci stanno e rivendicano un premio che sarebbe potuto andare tranquillamente anche al tecnico reggino, in grado di stravincere il campionato con una rosa che non era neanche data per favorita. Ai tifosi si aggiunge pure il direttore sportivo Massimo Taibi, che sul proprio profilo Instagram ha evidenziato come a meritarla fosse l’ex trainer amaranto. Tra i due è nato un bellissimo rapporto, nel corso della scorsa stagione, andato oltre il lavoro e la stima tra un allenatore e un dirigente.