Reggina, il bell’omaggio dei calciatori alle “donne amaranto” [VIDEO]

8 Marzo 2021 12:20

Oggi è la festa della donna, i calciatori della Reggina hanno così deciso di omaggiare tutte le Reg(g)ine amaranto: il video

Il calcio non è più uno sport per soli uomini. Il movimento femminile, in tal senso, è cresciuto molto negli ultimi anni, anche in Italia. E anche nella Reggina. Tante sono le donne che gravitano intorno al Sant’Agata, in campo e non solo. E, il club amaranto, ha deciso di omaggiarle oggi, nella giornata della “Festa della Donna“. In un bel VIDEO pubblicato sulla pagina Facebook, Denis, Loiacono e Dalle Mura hanno consegnato personalmente le mimose alle cuoche della mensa, alle giocatrici e alle allenatrici presenti all’interno del centro sportivo. Un messaggio bello e significativo, un regalo a tutte le “donne amaranto”. Di seguito il VIDEO.