Reggina-Monza, altro stop per i brianzoli: oltre Gytkjaer si ferma anche Barberis

11 Marzo 2021 15:37

Altro stop in casa Monza, prossimo avversario della Reggina: oltre Gytkjaer si ferma infatti anche Barberis. Il punto sulla seduta odierna dei biancorossi

Reggina-Monza si avvicina. Il clima disteso in casa brianzola, come testimonia lo scherzo di Balotelli e D’Errico a Diaw, è stato frenato dalla notizia del ricovero in ospedale causa Covid dell’amministratore delegato Adriano Galliani. Nel frattempo la squadra continua a preparare la trasferta di sabato al Granillo. Oltre Gytkjaer, fermatosi ieri e indisponibile per la partita, risulta out anche Barberis, come comunicato dal sito ufficiale biancorosso. “Antivigilia di Reggina-Monza con allenamento mattutino a Monzello per i biancorossi – si legge – Alle 10.30 tutti in campo per l’attivazione motoria, prima di dividersi in tre gruppi per i torelli-pressing e la tattica con i possessi palla. Infine la partitella vinta ai rigori dai gialli sui rossi, dopo il 2-2 con i gol di Colpani, Pirola, Scozzarella e Balotelli. Indisponibili Barberis e Gytkjaer. Domani alle 14 è prevista la rifinitura della vigilia e a seguire, la partenza per Reggio Calabria“.