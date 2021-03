Reggina, il Monza al Granillo con un’assenza importante: Carlos Augusto espulso

6 Marzo 2021 20:22

Importante assenza per il Monza, prossimo avversario della Reggina, sabato al Granillo: Carlos Augusto espulso oggi contro il Pordenone

Il Monza, prossimo avversario della Reggina, ha battuto per 2-0 il Pordenone ritornando al secondo posto dopo la sconfitta interna del Venezia. I brianzoli, però, arriveranno al Granillo con un’assenza importante: il terzino Carlos Augusto, uno dei calciatori più utilizzati da Brocchi, è stato infatti espulso nel match odierno dieci minuti dopo essere subentrato a Donati. Per lui, ovviamente, scatta in automatico la squalifica. Un problema comunque relativo per la corazzata di Berlusconi, piena zeppa di grandi giocatori. Un motivo in più per i ragazzi di Baroni affinché proseguire alla buona prestazione di oggi.