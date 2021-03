Reggina-Monza, dove vedere il match di Serie B: info su diretta Tv e live Streaming

12 Marzo 2021 08:30

Reggina-Monza, match valido per la 28ª giornata di Serie B: come e dove seguire la partita in diretta Tv o in Live streaming

E’ uno di quei match in cui gli allenatori non devono fare nulla di particolare per spronare i propri calciatori a trovare le motivazioni. Reggina-Monza è una sfida che promette spettacolo! Sabato 13 marzo 2021, alle ore 14, allo stadio Granillo di Reggio Calabria, la formazione amaranto ospita i biancorossi. Per entrambe le squadre l’obiettivo è assolutamente quello di portare a casa i tre punti, anche se le ambizioni sono ben diverse: i padroni di casa stanno cercando di allontanarsi il più possibile dalla zona bassa della classifica, e le uscite nell’ultimo periodo lasciano ben sperare il tecnico Baroni. Dall’infermeria Denis e Montalto sembrano recuperati. Dall’altra parte gli uomini di mister Brocchi cercano un risultato importante in ottica promozione, vorranno replicare la soddisfazione del match d’andata consapevoli che di fronte avranno un avversario molto più complicato. Si prospetta dunque una sfida molto interessante e, come di consueto, sulle pagine di StrettoWeb si seguirà la sfida in diretta: aggiornamenti live già nel pre-partita con le formazioni ufficiali, cronaca in tempo reale ed eventuali interviste e conferenza stampa del post gara.

Diretta Reggina-Monza: Dazn o Rai Sport, chi trasmette il match?

Il match Reggina-Monza sarà visibile in diretta Tv solo sui canali Dazn (clicca qui per il link). La partita non sarà quindi trasmessa in chiaro su Rai Sport (canale 57 del digitale terrestre e 112 Tivùsat). I clienti Dazn potranno vedere la partita anche nelle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Gli utenti in possesso di un abbonamento Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Per quanto riguarda il live Streaming la sfida Reggina-Monza sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati Dazn anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e successivamente avviandola e selezionando il match dal palinsesto, e sul proprio personal computer o tablet, collegandosi sul portale online ufficiale della piattaforma.