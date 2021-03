Reggina-Monza, i convocati di Baroni: Kingsley si aggiunge agli indisponibili

12 Marzo 2021 19:25

Reggina-Monza, la lista ufficiale dei convocati scelta da mister Baroni per il match di domani al Granillo tra gli amaranto e i biancorossi

Per la Reggina è la fase clou del ciclo terribile del mese di marzo. Già affrontate le temibili Spal, Pisa ed Empoli, domani al Granillo gli amaranto attendono il Monza prima di rituffarsi in un altro turno settimanale. Mister Baroni, che ha avuto il merito di tirare fuori la squadra dalle secche della classifica (per questo è stato premiato come il migliore della cadetteria a febbraio), vuole trarre il massimo anche dalla sfida alla seconda della classe. E, per farlo, può contare su quasi tutto l’organico a disposizione.

Denis e Montalto si sono riaggregati al gruppo, seppur quest’ultimo non si sia allenato per qualche giorno e non sia al meglio, così come Edera. Per il resto, fuori Petrelli, Kingsley e Faty, oltre ai soliti Rossi, Gasparetto e Vasic. Di seguito la lista dei convocati del tecnico amaranto.

Al termine della rifinitura di questo pomeriggio il tecnico Marco Baroni ha diramato la lista dei 25 convocati che prenderanno parte alla gara con il Monza. Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Guarna, Nicolas, Plizzari.

Difensori: Cionek, Dalle Mura, Delprato, Di Chiara, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Chierico, Crimi, Crisetig, Folorunsho, Micovschi, Rivas, Situm.

Attaccanti: Bellomo, Denis, Edera, Montalto, Ménez, Orji.