Reggina-Monza, Brocchi alla vigilia: “Se gli amaranto fossero partiti così da inizio stagione avrebbero altra classifica”. I convocati

12 Marzo 2021 17:42

Reggina-Monza, le parole del mister biancorosso Cristian Brocchi alla vigilia della sfida di domani al Granillo contro gli amaranto

Anche il tecnico del Monza Cristian Brocchi ha parlato alla vigilia del match che vedrà i biancorossi giocare domani al Granillo contro la Reggina: “Quella amaranto è una squadra forte – ha detto ai canali ufficiali – e se fosse partita così dallo scorso anno sarebbe stata in un’altra posizione di classifica. Pressa, gioca con qualità, ha dei giocatori importanti. Non possiamo tener conto del turno infrasettimanale, bisogna pensare al presente e andare a Reggio scendendo in campo con concentrazione e spirito di sacrificio. Indisponibili? Carlos Augusto infortunato e Barberis e Gytkjaer infortunati, assenze pesanti, oltre a due, tre calciatori che verranno con noi ma che non sono al meglio e quindi non partiranno dall’inizio”.

Questa, invece, la lista ufficiale dei convocati.

Lamanna, Donati, Anastasio, Bellusci, Boateng; D’Errico, Sommariva, Frattesi, Bettella, Scaglia, Barillà, Armellino, Di Gregorio, Scozzarella, Maric, Ricci, Colpani, Paletta, Sampirisi, Balotelli, Mota Carvalho, Diaw, D’Alessandro, Pirola.