Reggina-Monza, Baroni: “Sto pensando alle due punte, ho dubbi di formazione. Solo in due sono out”

12 Marzo 2021 16:26

Reggina-Monza, le parole in conferenza stampa del tecnico amaranto Marco Baroni in merito al match di domani del Granillo

Consueta conferenza stampa della vigilia per il tecnico della Reggina Marco Baroni. L’allenatore, premiato come migliore del mese di febbraio per la Lega B, ha parlato ai giornalisti in vista del match di domani del Granillo tra gli amaranto e il Monza di Berlusconi e Galliani (ricoverato causa Covid), seconda forza del torneo. Tra gli argomenti affrontati, la situazione dell’infermeria, l’atteggiamento da opporre agli avversari e i possibili dubbi di formazione. Queste le parole del tecnico.

REGGINA-MONZA – “Si parla di un organico importantissimo, unico per la categoria, ma questo non deve intimorire. Sappiamo che è una partita complicata e con delle insidie, ma noi dobbiamo fare una gara di attenzione, voglia, determinazione, equilibrio. Non possiamo concedere transizioni e dobbiamo andare a tutta, non solo dal punto di vista della corsa ma anche mentale. Il Monza ha dimostrato qualità nel suo modo di giocare, gestisce ottimamente la palla. Tutti gli avversari comunque hanno dei punti deboli e cercheremo di trovarne qualcuno. Molto dipende da noi. Anche il fattore delle palle inattive è determinante. Lì ci sono varie componenti, dal battitore a chi sa attaccare la palla. Occorrerà anche in questo grande attenzione. Più la partita è importante più si alza il livello di voglia e determinazione. La preparazione della partita è stata buona. Cosa non sbagliare domani? Contro questa squadre non si deve perdere la palla. Con l’Empoli due dei gol sono dei palloni persi in cui non eravamo neanche messi male ma abbiamo perso dei duelli. Quindi non bisognerà ripetere questo errore. Ma la squadra poche volte ha sbagliato. Noi abbiamo le nostre qualità. Loro hanno giocatori che hanno un impatto fisico importante ma si può sempre sopperire con quello che dicevo prima. Non penso sia una questione di uomini e la scelta di uno o l’altro non fa la differenza”.

INDISPONIBILI E RECUPERATI – “Denis ha fatto i primi allenamenti e poi ha avuto una contusione e si è fermato qualche giorno. Stessa cosa Montalto per un problema alla cervicale e alla schiena, ma ieri sono tornati bene. Anche Menez si è allenato dopo l’assenza a Pisa. Nessuno di loro rappresenta un problema, sono dei professionisti. Chi non gioca deve essere arrabbiato, devono dimostrare all’allenatore che si sbaglia. Dico con sincerità che all’interno di questo gruppo non ho mai avuto problemi. Solo Faty e Kingsley saranno indisponibili, ma quest’ultimo da domenica è a disposizione. Effettuerà un controllo strumentale ma si sta allenando bene”.

DUBBI DI FORMAZIONE – “Okwonkwo ancora dal 1′? Lo abbiamo preso perché pensavamo potesse darci una mano. E’ arrivato con una condizione fisica disastrosa ma ora la sta ritrovando seppur non sia al 100%. Oggi ho ancora qualche dubbio di formazione anche di natura fisica e lui è un candidato per giocare. Due punte? E’ una soluzione interessante e a cui sto pensando, ma non so se dall’inizio o in corso d’opera”.

CATTIVERIA SOTTO PORTA – “La squadra tante volte ha avuto occasioni facili, delle gestioni di palloni negli ultimi 20 metri dove si può migliorare. E’ una delle situazioni su cui stiamo provando a lavorare. A volte, come successo a Pisa – con due, tre situazioni clamorose – c’è stata mancanza di lucidità più che di cattiveria, l’attaccante lì vuole fare gol. E’ una questione di scelta, a Ferrara per esempio siamo stati bravi ad attaccare l’area”.