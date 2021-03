Reggina, “premio” a mister Baroni: è il miglior tecnico di febbraio della Serie B

11 Marzo 2021 17:01

Reggina, il tecnico amaranto Marco Baroni è stato “premiato” dalla Lega B: è il miglior allenatore di Serie B del mese di febbraio

Quattro vittorie e due pareggi nelle sei partite del mese, che per la Reggina significano uscita dalla zona calda e più consapevolezza nei propri mezzi. Tra i grandi protagonisti c’è sicuramente mister Baroni, “premiato” dalla Lega B: è lui il miglior allenatore di Serie B per il mese di febbraio. Ad annunciarlo è la pagina ufficiale Facebook della Lega dopo le votazioni di questi giorni degli utenti: “La votazione dei tifosi ha decretato che il miglior allenatore di febbraio della Serie BKT è Marco Baroni della Reggina 1914! – si legge – 4 vittorie e 2 pareggi hanno messo in evidenza lo splendido momento di forma dei calabresi e gli hanno permesso di sistemarsi al di sopra della zona calda della classifica”.