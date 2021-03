Reggina, Massimo Taibi è il miglior direttore sportivo della Serie C 2019-2020

5 Marzo 2021 10:27

Reggina, al direttore sportivo amaranto Massimo Taibi va il premio come miglior direttore sportivo della Serie C 2019-2020

Dare a Cesare quel che è di Cesare. Tante critiche ha ricevuto quest’anno il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi per la campagna acquisti estiva, soprattutto in riferimento a qualche rinforzo non proprio azzeccato. Poi, però, a gennaio ha provato a raddrizzare il tiro. Ma la promozione dello scorso giugno, al contrario, ha tanto di suo. Scelta del tecnico e dei tasselli in organico perfetta, e così il dirigente amaranto ha ricevuto il premio dall’ADICOSP come miglior direttore sportivo della Serie C 2019-2020.

“L’ADICOSP, Associazione Direttori e Collaboratori Sportivi, ha reso noti i nomi dei dirigenti, per categorie, che si sono distinti nella stagione 2019/20 – si legge sul sito ufficiale amaranto – Al nostro direttore sportivo Massimo Taibi, tra i principali artefici della cavalcata promozione, va il premio come miglior DS dell’intera Serie C. Il Presidente Luca Gallo e tutto il club si congratulano con Massimo per il prestigioso traguardo raggiunto“.