Reggina, Lakicevic non cambia idea: “Sono convinto che andremo ai playoff. Io un treno? Sì, un Frecciarossa”

24 Marzo 2021 15:35

Le parole del terzino destro della Reggina Ivan Lakicevic a “Tutti Figli di Gallo”, sui canali ufficiali del club

“Sono convinto che andremo ai playoff”. Determinato e coerente Ivan Lakicevic, che da gennaio ad ora non ha mai cambiato idea circa il finale di stagione della Reggina, di cui è diventato tesserato nel mercato di riparazione. In fase di presentazione come nuovo acquisto fu questa la dichiarazione che fece più rumore, confermata dopo pochi mesi. Determinato, però, ma anche simpatico: “I tifosi mi definiscono un treno? Sì, un Frecciarossa che va da Reggio Calabria centrale a Roma Termini”, ha affermato ridendo il terzino destro amaranto ospite telefoni di “Tutti Figli di Gallo“, sui canali ufficiali del club.

Parlando della città, il giocatore ha detto: “Mi piace molto Reggio Calabria, è bella, è carina, c’è il mare. Io sono molto felice di essere venuto qui. Mi sono trovato subito bene e le persone che lavorano nel club mi hanno fatto integrare, voglio ringraziare tutti per questo. C’è sempre una bella atmosfera nello spogliatoio, positiva, e per me è un bene perché anch’io sono così”.

Come ogni calciatore, anche Lakicevic ha dei modelli. Restringendo il cerchio all’Italia, il suo preferito è l’ex Roma Florenzi: “Ci sono tanti giocatori italiani bravissimi nel mio ruolo. A me piace molto Florenzi ad esempio. Per le mie caratteristiche, mi piace molto quando c’è spazio, perché posso attaccare la profondità e mettere cross in mezzo, posso correre tanto. Sono uno che gioca con il cuore e che va sempre al massimo negli allenamenti e in partita”.

A tal proposito, è suo l’assist a Denis nella partita di sabato contro il Chievo che è valso il pari in extremis: “La palla che ho messo in mezzo sabato per Denis è una palla bella per gli attaccanti ma difficile per i difensori”, ha proseguito il giocatore amaranto, che poi ha chiuso con un elogio a mister Baroni: “E’ un bravo allenatore, è umano, mi piace lavorare con lui e sono convinto che potremo fare grandi risultati fino a fine stagione. C’è tanta qualità nel nostro gruppo, questo lo dobbiamo dimostrare in campo ma siamo una bella squadra”.