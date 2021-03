Reggina, Lafferty confessa: “I più forti? Dybala, Belotti e… Menez”

28 Marzo 2021 13:45

L’ex attaccante della Reggina Kyle Lafferty confessa i tre calciatori più forti con cui ha giocato: ci sono Dybala, Belotti e… Jeremy Menez

Pochi mesi insieme, pochissime partite con entrambi in campo. Ma tanto è bastato a Kyle Lafferty per considerare Jeremy Menez tra i migliori calciatori con cui ha giocato in carriera. L’ex attaccante della Reggina, qualche sera fa in campo per uno spezzone di gara con la sua Irlanda del Nord contro l’Italia, ha risposto ad alcune domande sul profilo ufficiale Instagram della federazione: “Il giocatore più forte contro cui ho giocato?”. Lafferty ne cita tre, che sono in realtà ex compagni: Dybala, Belotti (al Palermo) e… Jeremy Menez. Il francese poi riposta e lo ringrazia.