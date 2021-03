Reggina-Empoli 0-3 LIVE: tris di Matos, cala il sipario al Granillo

2 Marzo 2021 20:48

Serie B: diretta Reggina-Empoli, match valido per la 26ª giornata del campionato 2020/21. Formazioni ufficiali, risultato, tabellino, cronaca testuale live con aggiornamenti in tempo reale

Può essere un bivio importante per la stagione della Reggina, questa sera allo stadio Oreste Granillo c’è in palio un bottino pesante. In riva allo Stretto arriva la capolista Empoli, che dopo aver ottenuto cinque pareggi consecutivi non vorrà di certo farsi una semplice scampagnata in Calabria. L’avversario dunque è complicato da affrontare, ma gli amaranto sono in questo momento la squadra più in forma del campionato cadetto e cercheranno a tutti i costi di allungare la striscia di risultati positivi. Il tecnico Baroni sembra aver trovato la quadratura del cerchio e adesso ha a disposizione tante carte da poter giocare dal mazzo. Segui in diretta Reggina-Empoli su StrettoWeb con la cronaca testuale live della partita e aggiornamenti in tempo reale.

90′ Tre minuti di recupero separano le due squadre dal fischio finale.

90′ Cala il sipario: Matos fa il 3-0 per l’Empoli.

89′ Ultimo cambio anche per Dionisi: Stulac lascia il posto per l’ingresso di Sabelli.

88′ Nicolas para su Damiani: il portiere evita il gol del k.o.

84′ Ultimo cambio per Baroni: Dalle Mura dà il cinque a Folorunsho.

79′ Doppio cambio in casa Empoli: Damiani e Crociata per Zurkowski e Haas.

76′ Folorunsho si crea l’occasione per il tiro dalla distanza: bolide col destro ma da quella posizione Brignoli non corre pericoli.

72′ Che occasione quella capitata sui piedi di Bellomo, al barese manca la cattiveria per spingere in rete l’assist di Menez.

70′ Un intervento miracoloso di Cionek tiene in vita la Reggina: Bajrami ha sfiorato il tris ancora una volta in ripartenza.

68′ Baroni gioca la carta Bellomo. Va a sedersi in panchina Crimi.

66′ Per l’Empoli lasciano il campo i due marcatori: Mancuso e Olivieri, entrano al loro posto Matos e Moreo.

59′ Ammonito Brignoli: il portiere si è spinto ben oltre fuori dalla propria area di rigore, quasi sulla linea laterale, per fermare l’azione avversaria.

57′ Giallo per Stulac, fallo tattico su Crimi.

56′ Edera lascia il campo per l’ingresso di Bianchi. L’esterno di proprietà del Torino non sembra contento della scelta di Baroni.

55′ L’EMPOLI TROVA LO 0-2, GOL DI MANCUSO. Il tridente degli azzurri è uno spettacolo, il bomber concretizza una splendida azione manovra.

53′ Edera si procura l’occasione per il tiro, la palla non trova la porta.

46′ Comincia la ripresa: Menez e Okwonkwo prendono il posto di Rivas e Montalto.

SECONDO TEMPO

RIASSUNTO PRIMO TEMPO: Avvio di gara molto equilibrato con le due formazioni che si studiano e fanno fatica a trovare varchi. Col passare dei minuti però l’Empoli prende confidenza e con una ripartenza micidiale trova la rete del vantaggio. La Reggina porta bene a Olivieri che, come all’andata, segna la sua rete personale per il momentaneo vantaggio azzurro. Gli amaranto sono comunque una squadra viva e rispondono subito con Edera. La capolista gioca bene di rimessa e più volte mette in brividi a Nicolas, costretto agli straordinari per evitare guai peggiori. Sul finire del primo tempo pericoloso Folorunsho, ma Brignoli risponde presente.

45′ + 1′ Termina così la prima frazione di gioco. Empoli avanti 0-1 al riposo grazie al gol di Olivieri al 24′.

45′ La capolista ad un passo dallo 0-2. Nicolas respinge su Olivieri, poi Bajrami in tap-in cerca la potenza ma non trova la precisione. Solo esterno della rete.

43′ Folorunsho di fisico cerca di sfondare in area e calcia, Brignoli chiamato agli straordinari per spingere la palla lateralmente ed evitare il pareggio.

42′ L’Empoli insiste dalla fascia destra, l’incornata di Casale sfiora la traversa.

35′ Rivas segna ma l’arbitro annulla la rete. L’esterno amaranto era in leggero fuorigioco.

34′ Zurkowski prende il tempo a Crimi e per poco non trova la porta.

33′ L’Empoli mette i brividi in ripartenza: questa volta la difesa chiude bene.

27′ Troppe proteste: Valeri sventola il rosso all’indirizzo di due membri della panchina degli ospiti.

26′ L’Empoli reclama un calcio di rigore, l’arbitro è vicino all’azione e lascia continuare.

25′ Subito reazione della Reggina: Edera incrocia, Montalto non arriva in spaccata per pochissimo…

24′ GOL DELL’EMPOLI, OLIVIERI HA PORTATO IN VANTAGGIO I TOSCANI. Ripartenza praticamente perfetta per gli uomini di Dionisi che con pochi passaggi sono arrivati in porta. Il cross basso di Fiamozzi ha trovato liberissimo il compagno, che dall’altezza del dischetto di rigore non sbaglia.

21′ Stulac impegna Nicolas da punizione, attento il portiere brasiliano.

16′ Bajrami cerca l’incursione in area, Delprato chiude la diagonale e devia la conclusione in angolo.

15′ Fallo di Rivas su Brignoli: la palla era finita in rete, l’irregolarità però è evidente.

10′ Si fa vedere Cionek, anche questo colpo di testa non crea pericoli.

6′ Mancuso gira di testa, ma non inquadra la porta.

1′ Via, si parte! Valeri ha fischiato l’inizio di Reggina-Empoli, sono gli amaranto a muovere il primo possesso.

PRIMO TEMPO

Reggina-Empoli: le formazioni ufficiali

Alla fine mister Baroni non cambia nulla rispetto allo schieramento vittorioso a Ferrara. Confermato l’11 in grado di strapazzare sabato la Spal, con Delprato e Liotti che vincono i ballottaggi sulle fasce, Crimi ancora preferito a Bianchi e l’attacco immutato con Menez in panca. Ecco di seguito le formazioni ufficiali:

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Delprato, Loiacono, Cionek, Liotti; Crimi, Crisetig; Rivas, Folorunsho, Edera; Montalto. A disposizione: Plizzari, Dalle Mura, Di Chiara, Lakicevic, Stavropoulos, Bianchi, Micovschi, Situm, Bellomo, Denis, Ménez, Orji. Allenatore: Baroni.

Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Romagnoli, Casale, Terzic; Zurkowski, Stulac, Haas; Bajrami; Olivieri, Mancuso. A disposizione: Pratelli, Furlan, Crociata, Matos, Moreo, La Mantia, Sabelli, Damiani, Pirrello, Viti, Cambiaso, Parisi. Allenatore: Dionisi.

Arbitro: Paolo Valeri di Roma 2 (Pasquale De Meo di Foggia e Francesco Fiore di Barletta). IV ufficiale: Livio Marinelli di Tivoli.