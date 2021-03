Reggina-Empoli LIVE, le formazioni ufficiali: nessun cambio per Baroni, confermato l’11 di Ferrara

2 Marzo 2021 17:58

Serie B: diretta Reggina-Empoli, match valido per la 26ª giornata del campionato 2020/21. Formazioni ufficiali, risultato, tabellino, cronaca testuale live con aggiornamenti in tempo reale

Può essere un bivio importante per la stagione della Reggina, questa sera allo stadio Oreste Granillo c’è in palio un bottino pesante. In riva allo Stretto arriva la capolista Empoli, che dopo aver ottenuto cinque pareggi consecutivi non vorrà di certo farsi una semplice scampagnata in Calabria. L’avversario dunque è complicato da affrontare, ma gli amaranto sono in questo momento la squadra più in forma del campionato cadetto e cercheranno a tutti i costi di allungare la striscia di risultati positivi. Il tecnico Baroni sembra aver trovato la quadratura del cerchio e adesso ha a disposizione tante carte da poter giocare dal mazzo. Segui in diretta Reggina-Empoli su StrettoWeb con la cronaca testuale live della partita e aggiornamenti in tempo reale.

Reggina-Empoli: le formazioni ufficiali

Alla fine mister Baroni non cambia nulla rispetto alla formazione vittoriosa a Ferrara. Confermato l’11 in grado di strapazzare sabato la Spal, con Delprato e Liotti che vincono i ballottaggi sulle fasce, Crimi ancora preferito a Bianchi e l’attacco immutato con Menez in panca.

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Delprato, Loiacono, Cionek, Liotti; Crimi, Crisetig; Rivas, Folorunsho, Edera; Montalto. A disposizione: Plizzari, Dalle Mura, Di Chiara, Lakicevic, Stavropoulos, Bianchi, Micovschi, Situm, Bellomo, Denis, Ménez, Orji. Allenatore: Baroni.

Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Romagnoli, Casale, Terzic; Zurkowski, Stulac, Haas; Bajrami; Olivieri, Mancuso. A disposizione: Pratelli, Furlan, Crociata, Matos, Moreo, La Mantia, Sabelli, Damiani, Pirrello, Viti, Cambiaso, Parisi. Allenatore: Dionisi.

Arbitro: Paolo Valeri di Roma 2 (Pasquale De Meo di Foggia e Francesco Fiore di Barletta). IV ufficiale: Livio Marinelli di Tivoli.