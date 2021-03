Reggina-Empoli, i convocati di Baroni: tre rientri importanti, out solo Faty e Kingsley

1 Marzo 2021 16:17

Reggina-Empoli, la lista ufficiale dei convocati scelta dal tecnico amaranto Marco Baroni in vista del match di domani al Granillo

Vigilia di Reggina-Empoli. Gli amaranto, in serie positiva da 7 partite, ospitano domani al Granillo la capolista. L’obiettivo? Continuare a far bene e proseguire la striscia positiva non guardando troppo oltre. C’è un calendario fitto e complesso per i ragazzi di Baroni, che affronteranno una dietro l’altra anche le varie Pisa, Monza, Brescia, Chievo, Cittadella. Occhi puntati, oggi, sui toscani, a cui il tecnico amaranto si opporrà con quasi tutta la rosa a disposizione.

A parte Gasparetto, Rossi e Vasic, infatti, gli unici rimasti fuori sono i centrocampisti Kinsgley e Faty. Il primo ha avuto un problema muscolare prima della Spal, il secondo si porta dietro un fastidio da ormai diverso tempo. Recuperati invece, Di Chiara, Situm e Petrelli. Il terzino sinistro era rimasto fuori a Ferrara, il croato torna dopo qualche settimana di assenza mentre il terzo sin dal suo arrivo è stato alle prese con un problema portatosi dietro dalla vecchia esperienza. Di seguito la lista ufficiale dei convocati.

Portieri: Guarna, Nicolas, Plizzari.

Difensori: Cionek, Dalle Mura, Delprato, Di Chiara, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Chierico, Crimi, Crisetig, Folorunsho, Micovschi, Rivas, Situm.

Attaccanti: Bellomo, Denis, Edera, Ménez, Montalto, Orji, Petrelli.