Reggina, Edera: “Qui mi sto trovando benissimo, al Sant’Agata persone disponibili. Rimanere? Se c’è la possibilità…”

31 Marzo 2021 13:35

Le parole dell’attaccante della Reggina scuola Torino Simone Edera sui primi mesi qui a Reggio Calabria e sulle possibilità di permanenza

Ancora parole d’amore di Simone Edera nei confronti della Reggina. L’esterno scuola Toro, che già la settimana scorsa aveva parlato bene di Reggio Calabria esaltando la gente e i tifosi che “vivono per il calcio“, oggi ha ribadito il suo concetto ai microfoni ufficiali del club: “A Reggio mi sto trovando benissimo in tutto – ha detto a “Tutti Figli di Gallo” – Al centro sportivo ho trovato persone super disponibili, non posso non ringraziare il direttore, la società e il mister che mi ha voluto. Rimanere qui anche il prossimo anno? A fine anno valuteremo tutto col direttore e se c’è la possibilità si può anche restare”.

Poi la discussione si sposta sul suo ruolo e sui primi mesi qui in riva allo Stretto: “Dove il mister mi mette gioco, anche se io ho giocato sempre a destra quindi chiaramente preferisco da quella parte. L’umore del gruppo è positivo perché la squadra c’è, sta facendo un girone di ritorno importante. Quando sono arrivato non eravamo messi bene ma ora siamo più tranquilli. C’è grande entusiasmo e abbiamo voglia di fare un’ottima prestazione a Venezia“.