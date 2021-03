Reggina, Denis nella storia amaranto: è il miglior marcatore straniero! La classifica dei goleador del club: che nomi nostalgici

24 Marzo 2021 13:55

Reggina, German Denis è entrato adesso anche ufficialmente nella storia amaranto: è il marcatore straniero del club! La classifica dei più prolifici

Per anni, a Reggio Calabria, il tifoso della Reggina non è riuscito ad identificarsi in nessun calciatore “bandiera”, in nessuna figura da amare visceralmente. Questo, soprattutto a causa della perdita – lenta e graduale – di quel calcio romantico e fatto di passione (e della conseguente scomparsa dei “calciatori bandiera”) in luogo di business, tv, magnati, sceicchi e procuratori “sanguisughe”. Ma, anche, a causa di anni in cui la piazza si è un po’ allontanata dalla propria squadra, dopo le belle stagioni della A e dei figli del Sant’Agata.

Adesso, c’è un nuovo calciatore riuscito ad entrare in pochissimo tempo nella storia del club dello Stretto: il suo nome è German e il suo cognome è Denis. Di lui si è detto tanto in questo anno e mezzo, sempre in positivo. Argentino, nato in una terra calda e passionale come Reggio, è stato accolto alla grande dai tifosi amaranto e c’ha messo poco a ricambiare a suon di gol, impegno, cuore, attaccamento alla maglia. E’ ormai un reggino d’adozione e da tale viene trattato dal popolo amaranto. Vive a Pellaro come fosse un “pellaroto” qualunque e non dimentica mai di salutare la cittadina e tutti i suoi abitanti.

Ora, però, German Denis è entrato nella storia anche da un punto di vista statistico: con il gol di domenica al Chievo, infatti, ha raggiunto quota 15 reti con la maglia amaranto, diventando a tutti gli effetti il marcatore straniero più prolifico del club. Il record precedente apparteneva a Mohamed Kallon, che con i suoi 14 gol nella prima stagione assoluta della Reggina in Serie A (1999-2000) ha mantenuto il primato per 20 anni.

Per avere un quadro della situazione più chiaro, ecco di seguito la lista dei 40 calciatori più prolifici della Reggina, tra cui i primi 7 stranieri. Fonte Transfermarkt.