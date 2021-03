Reggina: Delprato titolare con l’Italia Under 21, ma la prima azzurra all’Europeo è una beffa

24 Marzo 2021 20:38

Reggina: Delprato titolare nella prima dell’Italia Under 21 all’Europeo, che si trasforma però in una beffa

Si è da poco conclusa la prima partita della fase a gironi dell’Europeo Under 21 per l’Italia, impegnata contro la Repubblica Ceca. Protagonista anche un po’ di Reggina. Dei due convocati amaranto, Plizzari e Delprato, solo il secondo è sceso in campo, partendo titolare come difensore centrale di destra della difesa a 3 di Nicolato. Beffa azzurra, che complica già di subito il cammino alla qualificazione: al vantaggio di Scamacca alla mezz’ora, infatti, è seguito il pari avversario al 75′ per via dell’autogol di Maggiore. Nonostante le diverse occasioni create, è il nervosismo a farla da padrone, con le pesantissime espulsioni nel finale di Tonali e Marchizza, che salteranno la prossima sfida con la Spagna, capace di infliggere un tris alla Slovenia e issarsi da sola in classifica.