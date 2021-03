Reggina, che classe! I calciatori si rilassano a Teqball: Liotti come Ronaldinho, il bomber è ancora lui [VIDEO]

25 Marzo 2021 22:26

La Reggina si rilassa a Teqball nella settimana della sosta: i calciatori amaranto si divertono nello sport che mischia calcio, tennis e ping-pong

Se partecipassero a un campionato di Teqball, probabilmente farebbero bella figura. Stiamo parlando dei calciatori della Reggina, che in tempo di relax si rilassano nello sport che mischia calcio, tennis e ping-pong. Bomber? Daniele Liotti, ancora lui: “Oggi ho vinto 100 partite” afferma davanti alle telecamere del club, amareggiato dopo aver perso – in coppia con Denis – contro il duo Loiacono-Bianchi. Ottima tecnica e grandi risate, con Lakicevic “arrabbiato” dopo l’eliminazione. Volti distesi e tranquilli, nella settimana della sosta, ma guai ad abbassare la guardia: incombe il rush finale. In basso il VIDEO tratto dalla pagina Facebook del club amaranto.