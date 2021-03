Reggina-Chievo LIVE, le formazioni ufficiali: Baroni rinforza il centrocampo, c’è anche un esordio dal 1′

21 Marzo 2021 13:47

Serie B: diretta Reggina-Chievo Verona, match valido per la 30ª giornata del campionato 2020/21. Formazioni ufficiali, risultato, tabellino, cronaca testuale live con aggiornamenti in tempo reale

La Reggina alla ricerca del riscatto in un match tutt’altro che facile contro il Chievo Verona. Si scende in campo alle ore 15.00 per la 30ª giornata del campionato di Serie B in un Granillo ancora a porte chiuse e sotto un temporale scrosciante. L’obiettivo della squadra amaranto è dimenticare al più presto la sconfitta di Brescia e, inoltre, trovare oggi una vittoria aprirebbe scenari di classifica interessanti in vista delle ultime gare stagionali. E’ infatti la formazione veneta ad occupare momentaneamente l’ottavo posto, l’ultimo disponibile per accedere ai playoff. Il momento dei gialloblu non è dei più ottimi, a differenza dei calabresi che invece sono una delle squadre più in forma del girone di ritorno. Non resta che seguire in diretta Reggina-Chievo Verona sulle pagine di StrettoWeb con la cronaca testuale live della partita e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Reggina-Chievo: le formazioni ufficiali

Il tecnico Marco Baroni sorprende ancora una volta tutti. L’assenza di Folorunsho impone all’allenatore di cambiare anche atteggiamento a centrocampo, giocheranno infatti contemporaneamente dal 1′ Crisetig, Bianchi e Crimi. La novità assoluta è in difesa, dove Dalle Mura scende in campo da titolare per la prima volta tra i professionisti. In attacco Montalto, ce la fa anche Rivas. Panchina iniziale per Menez e Bellomo. Di seguito le formazioni ufficiali:

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Reggina-Chievo Verona, valida per il trentesimo turno del campionato di Serie BKT. Di seguito le formazioni ufficiali:

Reggina (4-3-3): Nicolas; Lakicevic, Cionek, Dalle Mura, Di Chiara; Bianchi, Crisetig, Crimi; Rivas, Montalto, Edera. A disposizione: Guarna, Plizzari, Delprato, Liotti, Stavropoulos, Chierico, Micovschi, Situm, Bellomo, Denis, Ménez, Orji. Allenatore: Baroni.

ChievoVerona (4-2-3-1): Semper; Bertagnoli, Leverbe, Gigliotti, Renzetti; Palmiero, Obi; Canotto, Ciciretti, Garritano; Djordjevic. A disposizione: Seculin, Bragantini, Colley, Zuelli, Giaccherini, Pavlev, Viviani, Cotali, Mogos, Priore, Margiotta, Munaretti. Allenatore: Aglietti.

Arbitro: Daniele Paterna di Teramo (Thomas Ruggieri di Pescara e Giuseppe Maccadino di Pesaro). IV ufficiale: Marco Serra di Torino.