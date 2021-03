Reggina-Chievo, Denis decisivo: “l’obiettivo è la salvezza. Dedico il gol a mia madre che sta male”

21 Marzo 2021 17:12

L’intervento di German Denis al termine della partita: il Tanque ha trovato il pareggio in zona Cesarini durante Reggina-Chievo Verona

Ci pensa sempre e solo lui. German Denis decisivo ancora una volta per la Reggina, il Tanque ha trovato a pochi minuti dal termine la rete dell’1-1. Ecco il contributo dell’ex Atalanta e Napoli ai microfoni di Dazn a margine della gara disputata al Granillo: “è una questione di pazienza, loro sono una grandissima squadra. È un punto importantissimo quello conquistato oggi. Anche col Brescia meritavamo di più, ora dobbiamo pensare solo a raggiungere il prima possibile la salvezza e poi valuteremo altri obiettivi. Ad inizio stagione magari non era così, abbiamo capito che il campionato di serie B è molto complicato. Dedico il gol a mia madre, che sta vivendo un periodo duro e per me è lontano vivere lontano da lei. Mio figlio è il mio portafortuna, ormai lo porto sempre con me alle spalle della porta”.