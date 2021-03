Reggina, beffa Toscano: la Panchina d’Oro di Serie C 2019-2020 va ad Alvini della Reggiana

30 Marzo 2021 15:40

La Panchina d’Oro di Serie C 2019-2020 non va all’ex tecnico della Reggina Mimmo Toscano: il miglior allenatore è Massimiliano Alvini della Reggiana

Nulla da togliere al vincitore, anch’egli capace di compiere una mezza impresa, ma non si bestemmia se si afferma che trattasi di beffa. Non va all’ex tecnico della Mimmo Toscano il premio come miglior allenatore della Serie C 2019-2020, ma a quello della Reggiana, Massimiliano Alvini, che ha raggiunto la promozione dopo aver battuto il Bari in finale playoff e si è aggiudicato la Panchina d’Oro. Vittoria tra l’altro schiacciante, come dimostrano le votazioni dei colleghi allenatori: ben 26 i voti ad Alvini, esattamente il doppio di quelli a Toscano, capace di stravincere un campionato con una squadra importante ma che tutti – in estate – davano come possibile quarta o quinta forza del campionato. Di seguito la mini classifica.

PANCHINA D’ORO SERIE C

Massimiliano ALVINI (Reggio Audace), 26 voti

Domenico TOSCANO (Reggina), 13 voti

Domenico DI CARLO (L.R. Vicenza), 8 voti