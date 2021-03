Reggina, mister Baroni si sbilancia sul futuro: “Totale apertura, mi auguro di non essere di passaggio”

27 Marzo 2021 13:41

L’allenatore della Reggina Marco Baroni si è sbilanciato in merito al suo futuro, che si augura possa essere ancora con il club amaranto

Lo ha detto e fatto capire più volte negli ultimi mesi, anzi fin dall’inizio, in sede di presentazione, quando firmò un contratto fino a giugno con la speranza di tirare fuori la squadra dalla situazione complessa in cui si trovava. Ora che la Reggina è più tranquilla – ma abbassare la guardia non è concesso perché mancano ancora un po’ di partite alla fine – il tecnico Marco Baroni può iniziare a gettare le basi per il suo futuro, che si augura sia ancora insieme al club amaranto.

Nel corso di un’intervista a Gazzetta del Sud, l’allenatore fiorentino ha ribadito il suo pensiero, sbilanciandosi: “Mi auguro di non essere di passaggio – ha detto – da parte mia c’è massima apertura. Anche se adesso sono concentrato sul finale di campionato e penso solo al Venezia. Per quanto riguarda il resto ci sarà tempo per discutere”.