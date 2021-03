Reggina, niente riposo: si torna subito in campo. Il risultato degli esami a Folorunsho e i possibili tempi di recupero

14 Marzo 2021 12:38

Reggina di nuovo in campo dopo il successo di ieri sul Monza: il risultato degli esami a Folorunsho e i possibili tempi di recupero

Reggina, il tempo di riposarsi e godersi la vittoria non c’è. Dopo il successo di ieri contro il Monza c’è da preparare la trasferta di martedì a Brescia. La squadra, come si legge sul sito ufficiale, “è scesa sul campo numero 2 del Sant’Agata. Seduta di scarico per chi ha preso parte alla gara di ieri, con il resto del gruppo che ha svolto esercitazioni tattiche di natura situazionale. L’allenamento si è chiuso con una partitella a campo ridotto”.

Infortunio Folorunsho, “dagli esami strumentali a cui si è sottoposto il centrocampista – prosegue la nota – è emersa una distorsione alla caviglia destra, la cui entità sarà valutata nelle prossime ore”. Dunque, da stabilire ancora i tempi di recupero, anche se in questo caso – di solito – qualche settimana per recuperare serve: tra le 3 e le 6 settimane in media, pur se tanto dipende dall’entità della botta.