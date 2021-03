Reggina, la seduta odierna al Sant’Agata: in 4 si sono allenati a parte

28 Marzo 2021 18:16

Reggina, il racconto della seduta odierna al Sant’Agata: allenamento mattutino per i calciatori amaranto, in 4 a parte

La Reggina “stamane si è ritrovata presso il campo numero 2 del centro sportivo Sant’Agata“. Come informa il sito ufficiale, nel report odierno, “dopo aver effettuato la prima parte atletica, i calciatori sono stati divisi in due gruppi. Il primo ha effettuato una partita a tema sui 30 metri, mentre il secondo ha effettuato esercizi in fase offensiva. Nel finale è stata disputata una partita sui 60 metri”.

Ultime dall’infermeria: “A scopo precauzionale – si legge – i calciatori German Denis, Lorenzo Crisetig, Kingsley Michael e Michael Folorunsho hanno effettuato lavoro differenziato. Per domani mattina è prevista una seduta mattutina”.