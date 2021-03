Reggina, l’allenamento odierno: novità importanti dall’infermeria

30 Marzo 2021 15:05

Il resoconto della seduta odierna al Sant’Agata per la Reggina: importanti novità giungono dall’infermeria, le ultime

Altra giornata di allenamento per la Reggina, che si avvicina a grandi passi alla sfida di venerdì a Venezia. “Nella mattinata odierna – informa il sito ufficiale – la squadra è scesa sul campo numero 2 del centro sportivo Sant’Agata. La seduta si è aperta con delle esercitazioni tattiche in fase di possesso finalizzate al tiro, prima di una partitella sui 60 metri 11 vs 11″.

Novità importanti dall’infermeria: “I calciatori Kingsley Michael, Lorenzo Crisetig e German Denis – si legge ancora – hanno preso parte all’intera sessione di allenamento, così come Enrico Delprato, rientrato nella serata di ieri dagli impegni con la Nazionale. Prosegue il programma personalizzato per Michael Folorunsho. Domani è prevista una seduta mattutina”.