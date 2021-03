Il regalo di Clivia Profumi per la Festa del Papà: un dispenser di gel igienizzante per auto al Bergamotto di Reggio Calabria, sicurezza e identità reggina

13 Marzo 2021 11:02

Reggio Calabria, da Clivia Profumi arriva CARhandGEL: è il miglior regalo possibile “Made in Reggio” per una Festa del Papà reggina doc all’insegna della sicurezza sanitaria

Manca ormai poco al 19 marzo, la Festa del papà che è una ricorrenza civile diffusa in molte aree del mondo, celebrata in onore della figura del padre, della paternità e dell’influenza sociale dei padri, molto sentita in Italia e in modo particolare al Sud Italia dov’è concomitante alla festa di San Giuseppe, una delle devozioni più antiche e profonde della Calabria.

La festa del papà è accompagnata dalla consegna di un regalo al proprio padre e per quest’anno Clivia Profumi, noto brand leader nel settore dell’igiene personale e del benessere, ha pensato anche a come poter celebrare al meglio il 19 marzo in Calabria ai tempi della pandemia, con un dono speciale, molto legato al territorio reggino e all’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. L’idea, infatti, è volta proprio a garantire sempre di più la sicurezza sanitaria, praticando un’ulteriore misura di igiene che possa contrastare la diffusione del virus.

Da Clivia – infatti – arriva il CARhandGEL, il primo dispenser di gel igienizzante specifico per auto studiato per essere inserito nel portabicchieri di tutti i modelli di auto. CARhandGEL è realizzato in plastica dura ed è dotato di una speciale valvola brevettata per permettere ai vapori del gel igienizzante di fuoriuscire nel momento in cui all’interno dell’auto la tamperatura raggiunge livelli elevati, questo per evitare che il contenitore possa rovinarsi o deformarsi in estate con l’aumento delle temperature. CARhandGEL può essere smontato e lavato comodamente e una volta finito il gel all’interno potrà essere ricaricato in modo semplice staccando la pompetta e versando all’interno la ricarica del gel.

Al suo interno CARhandGEL può contenere 150 ml di igienizzante e acquistando ogni dispenser verrà consegnata in omaggio una ricarica di gel al bergamotto da 500 ml. Il gel igienizzante prodotto con estratti di bergamotto di Reggio Calabria è un altra chicca di Clivia Profumi che in un momento delicato come quello della pandemia di Coronavirus, non è rimasta indietro e ha realizzato un gel disinfettante tipicamente reggino. Il gel igienizzante al bergamotto prodotto da Clivia ha una formulazione con il 75% di alcool e grazie al mix di alcool e bergamotto protegge la pelle e la idrata lasciando un meraviglioso profumo.

Il dispenser CARhandGEL può essere acquistato sul sito e-commerce cliviaprofumi.eu oppure presso i punti vendita di Clivia Profumi presenti sul territorio di Reggio Calabria e Provincia. E sicuramente più si diffonderà, maggiore sarà l’efficacia nel contrasto alla diffusione del virus, che si trasmette ragionevolmente molto spesso tramite le automobili, mezzo che tutti noi utilizziamo quotidianamente proprio come tramite per le nostre relazioni sociali al di fuori dall’abitazione familiare. Quella di Clivia, quindi, oltre ad essere un’azzeccatissima idea regalo, è una proposta commerciale di indiscutibile utilità sociale.