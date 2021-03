Recovery Plan, Carfagna e Brunetta in coro: “al via procedura di assunzione per 2800 tecnici al Sud”

17 Marzo 2021 12:31

Recovery Plan, Carfagna e Brunetta in coro: entro 3 mesi assunzione di 2800 tecnici al Sud, la procedura partirà il 25 marzo

Al termine di un incontro svoltosi quest’oggi presso Palazzo Vidoni a Roma, la ministra per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, e il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta ha annunciato importanti novità in vista del Recovery Plan. “La procedura per assumere 2.800 tecnici al Sud partirà il 25 marzo, dopo il via libera finale della Conferenza Unificata. – hanno spiegato Carfagna e Brunetta – Tra il bando e la graduatoria finale i tempi saranno al massimo di tre mesi: a luglio le amministrazioni meridionali avranno a disposizione competenze e nuove capacità per portare avanti al meglio il lavoro sul Recovery Plan. Comunicheremo tutti i dettagli il 25 marzo in una conferenza stampa“.