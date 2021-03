Real Sebastiani Rieti-Pallacanestro Viola LIVE: tutto pronto per la 17ª giornata di Serie B!

28 Marzo 2021 17:45

Real Sebastiani Rieti-Pallacanestro Viola, il racconto della sfida valevole per la 17ª giornata di Serie B: i neroarancio sfidano i dominatori del girone D1

Tre gare in una settimana, da giocare con l’handicap dell’assenza di Yande Fall. Un tris infernale quello che ha aperto la fase a orologio della Serie B per la Pallacanestro Viola che dopo il ko in trasferta a Sant’Antimo di domenica scorsa e la cocente sconfitta nell’infrasettimanale contro Avellino, torna a giocare lontano dal PalaCalafiore nella delicata trasferta di Rieti. Gara complicata per i neroarancio che si trovano di fronte la squadra che ha dominato il girone D1 perdendo solo una gara, prima di essere sconfitta da Taranto nella prima partita della fase a orologio. StrettoWeb seguirà il match LIVE raccontando ai suoi lettori le giocate più belle della serata.

Real Sebastiani Rieti-Pallacanestro Viola LIVE :

17:45 – Tutto pronto per la sfida tra Real Sebastiani Rieti e Pallacanestro Viola, 17ª giornata di Serie B, 3ª gara della fase a orologio. I neroarancio vengono da 3 ko consecutivi contro Ruvo, Sant’Antimo e soprattutto Avellino. I laziali occupano il secondo posto in classifica: sarà una sfida tosta per i ragazzi di coach Bolignano.